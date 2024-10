Proceso de precalificación de empresas para revisión técnica se hará de nuevo sin Dekra

El proceso para seleccionar a las dos empresas que brindarán el servicio de revisión técnica en el país se realizará de nuevo a partir de la etapa de preselección, sin que Dekra, actual operador, pueda participar.

Así lo aclaró el director a.i. del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Carlos Rivas, luego de conocer la resolución de la Contraloría General de la República que anuló el acto de precalificación.

Rivas explicó que lo resuelto por el órgano contralor lo que determina es que el Cosevi debe volver a revisar el requisito de la experiencia suministrado por el consorcio alemán Grupo TÜV Rheinland.

“Lo que resuelve es una anulación de oficio porque estiman que la valoración que hizo el Cosevi sobre uno de los atestados de la otra empresa no se hizo bien; la Contraloría lo que hace es dar las líneas de cómo debe hacer esa valoración correctamente”, explicó el funcionario.

El Cosevi aclaró que el proceso para seleccionar a los operadores de la revisión técnica regresa a la etapa de precalificación, en la que Dekra ya había quedado fuera por no pasar la fase de admisibilidad. (José Cordero )

Adicionalmente, la Contraloría rechazó de plano un recurso planteado por Dekra, debido a que esa empresa no forma parte del proceso, ya que su oferta no fue admitida desde la fase previa a la precalificación.

El director interino del Cosevi agregó que eso significa que la “licitación no se ha caído”, sino que se devuelve al análisis de las ofertas en la etapa de precalificación, donde Dekra ya no estaba siendo sujeta de valoración, porque su oferta no pasó la etapa de admisibilidad.

Plazo de Dekra no se extendería más, estima Cosevi

Para Rivas, es poco probable que sea necesario extender aún más el plazo del permiso de uso en precario mediante el cual opera Dekra, pues calculan que la nueva revisión tomaría máximo un mes.

El funcionario recordó que esa prórroga de nueve meses que empieza a correr desde el próximo lunes 28 de octubre, se gestionó principalmente considerando que debían esperar la resolución de la Sala Constitucional sobre una acción presentada contra los artículos de la Ley de Tránsito que regulan la revisión técnica; no obstante, el tribunal constitucional dio a conocer el fallo la semana pasada y avaló el proceso que el Cosevi lleva adelante mediante licitación.

Adicionalmente, el Consejo dependía de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) definiera un esquema tarifario para el nuevo modelo de prestación del servicio mediante dos empresas.

Sin embargo, Rivas adelantó que la Aresep recientemente les aclaró que si se adjudicara el servicio en este momento, el mismo se podría brindar con el modelo vigente.

De esta forma, aclaró el director del Cosevi, los únicos atrasos que podría enfrentar el proceso sería que Dekra presente nuevas apelaciones, o que TÜV Rheinland impugnara en caso de no pasar esta nueva revisión.

El proceso para seleccionar al futuro operador de la revisión técnica se inició en abril del año pasado. El Cosevi determinó que buscaría seleccionar a dos empresas a fin de evitar cuestionamientos por posibles prácticas monopólicas.

En diciembre anterior, se determinó que solo dos consorcios cumplían con los requisitos de admisibilidad: TÜV Rheinland y Applus (en el que participa Riteve), mientras que Dekra quedaba fuera en esa fase por incumplir con requisitos financieros.

Posteriormente el Cosevi declaró el proceso infructuoso debido a que TÜV Rheinland no cumplía con la experiencia solicitada en el cartel y al quedar solo una empresa se debía lanzar una nueva licitación.

Luego de que las empresas acudieran a la Contraloría, se determinó que el concurso podía continuar, pues se declaró parcialmente con lugar el recurso de TÜV Rheinland y fue cuando se ordenó realizar una nueva revisión de la experiencia acreditada.

Tras efectuar ese proceso de revisión, la Comisión Evaluadora confirmó la precalificación de ese consorcio y de Applus. Esa preselección fue avalada por la Junta Directiva del Cosevi en agosto anterior.

Ese acto fue anulado por la Contraloría este jueves, al determinar que la revisión del requisito de la experiencia no se realizó de acuerdo a lo establecido y, por esa razón, el procedimiento regresaría a esa etapa.

Mientras eso ocurre el servicio que brinda Dekra seguirá operando con normalidad hasta julio del próximo año.