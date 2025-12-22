Primer sorteo de consolación 2025: vea la lista completa de premios

El 82 con la serie 844 fue el premio mayor del sorteo de consolación del Gordo Navideño.

Este domingo 21 de diciembre se realizó el Primer Sorteo de Consolación 2025 de la Junta de Protección Social (JPS).

El evento se realizó en el parque de las Garantías Sociales, en San José.

A continuación le presentamos la lista completa de premios de la lotería navideña de Costa Rica.

Los premios principales del evento fueron:

Premio Mayor ¢400 millones por entero: número 82 con la serie 844

número con la serie Segundo premio ¢80 millones por entero: número 87 con la serie 641

número con la serie Tercer premio ¢35 millones número 28 con la serie 215