Presidentes de República Dominicana y de Guatemala se suman al traspaso de poderes en Costa Rica

El presidente dominicano, Luis Abinader, y la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive este jueves en Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al arribo del mandatario caribeño para el traspaso de poderes este 8 de mayo.

Pasadas las 11 a.m. de este jueves, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aterrizó en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La primera vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, lo recibió en representación del gobierno costarricense.

Minutos antes de esa llegada, el canciller Arnoldo André confirmó que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, había arribado más temprano en la mañana a bordo de un vuelo comercial procedente de ese país. Arévalo de León ingresó al salón diplomático del aeropuerto, donde André lo recibió en persona.

Ambos mandatarios asistirán mañana viernes 8 de mayo a la ceremonia de traspaso de poderes en la que Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica.