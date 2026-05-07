El País

Presidentes de República Dominicana y de Guatemala se suman al traspaso de poderes en Costa Rica

Vicepresidenta Mary Munive recibió al mandatario dominicano en la Base 2 del aeropuerto; el presidente guatemalteco había arribado más temprano en vuelo comercial

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Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente dominicano, Luis Abinader, y la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive este jueves en Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al arribo del mandatario caribeño para el traspaso de poderes este 8 de mayo.
El presidente dominicano, Luis Abinader, y la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive este jueves en Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría al arribo del mandatario caribeño para el traspaso de poderes este 8 de mayo. (Marvin Caravaca/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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