El País

Presidente del Colegio de Abogados: ‘No puedo mandar a la calle a un profesional que no esté bien preparado’

Jerarca se refiere a las críticas por baja tasa de aprobación en su examen de admisión

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Por Sebastián Sánchez
protesta organizada por estudiantes por las notas del examen de admisión
Miguel Arias Maduro es el presidente del Colegio de Abogados. (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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