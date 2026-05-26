El País

Presidente de la Feuna es expulsado de su cargo por caso de pagos irregulares en dietas

Consejo de Asociaciones Estudiantiles impuso la máxima sanción del movimiento estudiantil contra Marco Víquez y ordenó remitir el caso a la Contraloría Universitaria y a la Fiscalía de la UNA

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Por Cristian Mora y Sebastián Sánchez
Marco Víquez, Feuna
El Consejo de Asociaciones Estudiantiles de la UNA acordó expulsar, de forma definitiva, a Marco Víquez Fallas del movimiento estudiantil, tras una investigación por presuntas irregularidades en el pago de dietas. (UNA Comunica/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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