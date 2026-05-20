El País

Informe revela supuesto pago irregular de ¢567.936 en dietas de la Feuna: ‘Nadie va a cuestionar porque nadie sabe’

Contraloría estudiantil recomendó destituir al presidente de la Feuna, Marco Víquez, tras detectar aparentes irregularidades en el pago de dietas a representantes estudiantiles durante el 2026. Lea los supuestos mensajes entre el jerarca estudiantil y la denunciante

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Por Cristian Mora y Sebastián Sánchez
La Feuna anunció su nuevo presidente para el período del 2025 al 2027, el estudiante Marco Víquez.
La Contraloría Estudiantil de la Feuna recomendó destituir al presidente estudiantil Marco Víquez tras una investigación por aparentes irregularidades en el pago de dietas. (UNA/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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