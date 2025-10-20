Nuevo presidente de la Feuna viene de Pérez Zeledón

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) anunció que el estudiante Marco Víquez Fallas, oriundo de Pérez Zeledón, es el nuevo presidente de esta organización para el período 2025-2027.
Víquez, quien es estudiante de Comercio y Negocios Internacionales, fue electo el 10 de octubre por la comunidad estudiantil de todas las sedes del país, tras una participación de la comunidad estudiantil de solo el 8,26%.
El Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Nacional (TEEUNA) comunicó el 17 de octubre los resultados oficiales:
- A favor: 1.132 votos (81,14%)
- En contra: 123 votos (8,82%)
- Blanco: 85 votos (6,10%)
- Nulo: 55 votos (3,94%)
Como representantes para el Consejo Universitario, las personas electas fueron: Nataly Priscilla Mendoza Hernández, como representante titular, y Omar Morales Torres, como representante suplente, quienes obtuvieron un 57,27 % de votos a favor.
El nuevo presidente indicó que su gestión se enfocará en fortalecer la conciencia política, el sentido de pertenencia y la representación de los estudiantes. “Representar a 18.000 estudiantes implica pensamiento crítico, participación activa y garantizar derechos como el acceso a la educación y a condiciones dignas de estudio”, dijo Víquez.
Según el comunicado de la UNA, el plan de gobierno de Víquez se estructuró a partir de un diagnóstico de problemáticas universitarias, como la falta de sentido de pertenencia, deserción educativa, centralización de recursos y necesidad de actualización académica. Incluye principios ideológicos, un plan de trabajo y acciones en género, medio ambiente, interseccionalidad y apoyo a poblaciones vulnerables.