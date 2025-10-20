El País

Nuevo presidente de la Feuna viene de Pérez Zeledón

Fue electo con 81% de los votos válidamente emitidos

Por Sebastián Sánchez
La Feuna anunció su nuevo presidente para el período del 2025 al 2027, el estudiante Marco Víquez.
La Feuna anunció su nuevo presidente para el período del 2025 al 2027, el estudiante Marco Víquez. (UNA/Cortesía)







Sebastián Sánchez

