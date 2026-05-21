El País

Feuna reconoce inconsistencias en pago de dietas y las atribuye a ‘error material involuntario’

Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional indicó que se trató de un “error involuntario”, pese a que uno de los responsables admitió que sabía que el pago no podía realizarse

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Por Cristian Mora y Sebastián Sánchez
La Feuna anunció su nuevo presidente para el período del 2025 al 2027, el estudiante Marco Víquez.
La Feuna aseguró que las sesiones cuestionadas sí se realizaron y negó la existencia de reuniones ficticias. La Nación intentó comunicarse con Marco Víquez, presidente de la Federación, pero no devolvió la llamada. (UNA/Cortesía)







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FeunaMarco VíquezPago de dietas
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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