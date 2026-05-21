Feuna reconoce inconsistencias en pago de dietas y las atribuye a ‘error material involuntario’

La Feuna aseguró que las sesiones cuestionadas sí se realizaron y negó la existencia de reuniones ficticias. La Nación intentó comunicarse con Marco Víquez, presidente de la Federación, pero no devolvió la llamada.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) reconoció este jueves inconsistencias relacionadas con el pago de dietas a representantes estudiantiles, aunque aseguró que la situación respondió a un “error material involuntario” y no a sesiones ficticias ni corrupción o malversación de fondos.

Las declaraciones surgen luego de que La Nación revelara este miércoles un informe de la Contraloría Estudiantil que detectó aparentes pagos irregulares por ¢567.936 y recomendó la destitución del presidente de la Feuna, Marco Víquez Fallas, así como la inhabilitación temporal por dos meses de Dilan Gómez Arias, coordinador de la Comisión de Finanzas de ese Directorio Estudiantil.

En el pronunciamiento oficial, el propio directorio reconoció la inconsistencia en un oficio enviado el pasado 6 de mayo a la Contraloría Estudiantil, en el que aclaró la naturaleza extraordinaria de las sesiones cuestionadas.

La Feuna atribuyó la situación a un “error material involuntario” y manifestaron total disposición a subsanarla.

Sin embargo, esa versión contrasta con las declaraciones brindadas a este diario por Gómez Arias, quien admitió que sabía que únicamente podían pagarse dos sesiones extraordinarias y que una tercera fue tramitada como ordinaria.

“El error administrativo fue reportar una de las tres sesiones extraordinarias como ordinaria, pese a que yo sabía que solo podían pagarse dos. Yo sé que ahí se incurrió en una falta”, indicó.

Niegan sesiones inexistentes

En el pronunciamiento, el directorio también indicó que las sesiones cuestionadas sí se realizaron y contaron con convocatorias formales, listas de asistencia y grabaciones.

“Sobre el caso relacionado con el pago de dietas es fundamental aclarar que (...) las sesiones cuestionadas se realizaron, contaron con convocatorias formales, lista de asistencia documentada y grabaciones. No existieron sesiones ficticias, ni ausencia de trabajo estudiantil, el problema fue exclusivamente de orden documental”, señala el comunicado.

La organización estudiantil también indicó que actualmente se encuentran a la espera de una resolución por parte del Consejo de Asociaciones Estudiantiles (CAEUNA), órgano que deberá decidir eventuales sanciones.

Goméz indicó, el pasado miércoles, que entendería las eventuales sanciones, como devolver el pago, aunque señaló que no necesariamente aceptaría cualquier decisión que se tome en su contra.

Respecto a la inhabilitación temporal por dos meses recomendada por la Contraloría, el estudiante indicó que considera que la medida es “un poco precipitada”, pero señaló que esa decisión deberá tomarla el pleno.

Rechazan investigaciones preliminares como actos comprobados

Asimismo, la FEUNA rechazó “categóricamente” los señalamientos relacionados con los procesos administrativos vinculados con el pago de dietas y el proyecto de podcast La Vara Está Así.

El directorio también cuestionó que investigaciones preliminares y observaciones administrativas sean presentadas públicamente “como actos comprobados de corrupción o malversación de fondos”, sin que exista una resolución definitiva de las instancias correspondientes.

“Como implementación de mejora, el registro de sesiones se realiza ahora de forma actualizada y con respaldo en actas formales, eliminando las inconsistencias documentales que dieron origen a esta situación”, indicaron.

El pasado 20 de mayo, La Nación intentó conocer la versión del presidente estudiantil, Marco Víquez Fallas. No obstante, tras atender la llamada y conocer el motivo de la consulta, indicó que devolvería la comunicación; sin embargo, al cierre de edición no respondió.