¿Por qué los costarricenses deben esperar casi 7 años por medicamentos nuevos? Esto dice Salud

Reporte WAIT, hecho en 10 países de América Latina, indicó que tratamientos demoran 83 meses en llegar a Seguridad Social, los primeros 52 meses son para ser registrados en Ministerio de Salud

Por Irene Rodríguez

Los costarricenses deben esperar en promedio 83 meses (6 años y 11 meses) para acceder a medicamentos innovadores. Según un estudio hecho en América, este es el tiempo que transcurre entre la aprobación por una agencia internacional hasta que llegan a la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).








