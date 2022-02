Welmer Ramos calificó ‘de ocho para arriba’ el Gobierno de Carlos Alvarado

El candidato presidencial del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, calificó al Gobierno saliente de Carlos Alvarado “de ocho para arriba”. Él brindó las declaraciones a la salida de la Escuela Braulio Morales Cervantes en Heredia, donde votó la mañana de este domingo pasadas las 9 a. m.

La actual Administración, dijo, “ha hecho obra pública, ha logrado sanear las finanzas públicas, que era un desastre lo que había dejado don Óscar Arias, ha logrado reactivar este país y ponerlo de pie en medio de una pandemia”.

Ramos añadió que, a pesar de la baja popularidad del Gobierno y la baja intención de voto a su favor, los votantes del PAC aparecerán en la “Sapri-hora”, es decir, en los últimos momentos del periodo electoral.

El candidato presidencial del PAC evitó dar una estimación de cuántas curules espera para su partido, pero aseguró que no bajarán de los 10 escaños que obtuvo en las elecciones del 2018.

Sobre las divisiones internas que tuvo la fracción del PAC (la disidencia de Paola Vega y la oposición de Ramos al proyecto de ley de empleo público), el actual diputado indicó que no lo calificaba como un problema y no lo consideraría como tal en una futura fracción de su partido.

[ Luis Guillermo Solís pide votos para Welmer Ramos ]

“Que haya divisiones de algunos temas no me preocupa, mientras haya una visión clara de lo que tiene que ser Costa Rica”, dijo.

El candidato oficialista aseguró que de no pasar a segunda ronda, no dará el respaldo a partidos que “tengan agendas que no van con la forma en que nosotros vemos a Costa Rica”.