Vicepresidenta Mery Munive denuncia a hombre que simuló ser asesor presidencial

Mery Munive, vicepresidenta de la República, denunciará a un hombre de apellidos Valverde Portugués que simuló ser asesor presidencial para, aparentemente, estafar a una comunidad en El Coyol de Alajuela.

Esta persona, según informó Zapote, logró organizar este viernes un acto con 60 personas, en el salón parroquial de Santa Cecilia de El Coyol, bajo el supuesto que asistirían a un acto oficial el presidente de la República, Rodrigo Chaves; la vicepresidenta Munive; y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

Se hizo pasar por un funcionario de una supuesta Oficina de Apoyo Social y Comité de Discapacidad del despacho de la vicepresidencia y adujo que, en el evento, se entregarían camas especiales, sillas de ruedas, andaderas y bastones a personas en condición de discapacidad, como parte de la primera etapa de un proyecto presidencial.

No obstante, al no llegar las autoridades presidenciales, pues el acto en realidad no existía, el hombre le dijo a la comunidad que los altos funcionarios habían tenido un accidente de tránsito cuando iban de camino.

Casa Presidencial todavía no tiene claro cómo el hombre pretendía sacar un provecho de la simulación, pero se dio cuenta de los hechos cuando personas de organizaciones de discapacitados llamaron para preguntar qué había pasado con el accidente de tránsito.

“No se dejen engañar. Denuncien a este tipo de personas y no permitamos más abusos. Como ciudadana responsable, me estaré apersonando a la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia”, afirmó Munive.

Casa Presidencial, incluso, no cuenta con la supuesta oficina de Apoyo Social y Comité de Discapacidad que el hombre mencionó a la comunidad, pues de esta materia se encarga el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

El sujeto también dijo que se trabajaba en un censo para la población con discapacidad, lo cual tampoco es cierto.

Zapote agregó que las visitas del presidente de la República a un territorio siempre son precedidas de una reunión previa para coordinar la colocación del podio y del Pabellón Nacional, así como la seguridad.