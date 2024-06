Vanessa Castro se levanta y encara a Pablo Heriberto Abarca y Alejandro Pacheco

La diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), se levantó este jueves para encarar al embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, y a su compañero de fracción, Alejandro Pacheco, al final de una sesión de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos.

Abarca fue convocado para referirse, entre otros hechos, a su participación en la aparente injerencia que ejerció el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que la legisladora del PUSC perdiera un contrato de servicios legales con Repretel. El embajador habría buscado al dueño de la cadena televisiva para contactarlo con el mandatario.

Vanessa Castro sostiene que Pablo Heriberto Abarca, exdiputado de la Unidad, le confesó lo sucedido durante una visita a Ciudad de México en abril del 2023. En la sesión de este jueves, el funcionario se negó a responder preguntas sobre los hechos, bajo el alegato de que el caso está bajo investigación judicial.

Sin embargo, al final, el embajador Abarca tomó el micrófono para decir que la audiencia había sido improcedente, porque todo versaba sobre asuntos de índole privado. Agregó que una “señora diputada”, al verse cesada, esperó el “momento políticamente oportuno para inducir a error a la presidencia de esta comisión”.

LEA MÁS: Embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, contactó a Rodrigo Chaves con empresa para lograr cese de Vanessa Castro

La presidenta del foro, la liberacionista Dinorah Barquero, le dijo que sus palabras no eran de recibo y dio por terminada la sesión.

En ese momento, Vanessa Castro se levantó de su silla y se dirigió a Pablo Heriberto Abarca. Luego, le hizo gestos a su compañero, el diputado Alejandro Pacheco.

Vanessa Castro se levanta para increpar al embajador en México, Pablo Heriberto Abarca (fuera de foco). Foto: Captura de pantalla

Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP), retiró a la congresista del PUSC. Segundos después, Pacheco se rió y le dio la mano al embajador. La Asamblea siguió transmitiendo el video, pero sin audio.

Consultada por La Nación sobre si hubo un reclamo, la legisladora dijo: “Sí, insté a don Pablo a que no dijera esas cosas que dijo, me parecía que estaban fuera de lugar. Si se había mantenido sin contestar, que yo lo comprendo y es su derecho, no tenía por qué aprovechar los últimos tres minutos para hablar de mi persona y, sobre todo, olvidarse, como embajador, de que yo, antes que una persona privada, soy una diputada.

LEA MÁS: Embajador guarda silencio sobre presunta injerencia de Rodrigo Chaves contra Vanessa Castro

“Y hubo un ataque concreto del presidente de la República hacia mi persona, ataque que fue aceptado por el propio presidente, donde dice ‘es que tenía conflicto de interés’, y quedó demostrado que yo no tenía conflicto de interés”.

El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, compareció este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Foto: (Albert Marín )

En cuanto a su reclamo hacia Alejandro Pacheco, afirmó que habría preferido que él se mantuviera en una posición de neutralidad, “ya que estábamos hablando de dos personas, tanto el señor embajador, como mi persona, que somos del mismo partido”.

“No sé si el señor embajador lo será en este momento, pero yo sí soy del PUSC”, dijo Castro.

Por su parte, Alejandro Pacheco dijo que lo sucedido obedece al calor del momento. “A doña Vanessa le tengo un profundo respeto, es mi compañera diputada y a veces vamos a tener posiciones a favor y otras en contra”, afirmó.