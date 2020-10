Por su parte, el Gobierno se mantiene firme en no sentarse a negociar con Célimo Guido mientras “Rescate Nacional” no deponga los cierres de vías. De hecho, Guido anunció este jueves que daría una tregua de aquí al miércoles en los bloqueos y, si el mandatario Carlos Alvarado no lo recibe, amenaza con “levantar el país” a partir de la otra semana.