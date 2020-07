La Fuerza Pública no registró obstrucción alguna de la vía pública. No obstante, procedió a detener a la surfista, de 44 años, bajo el argumento de que se le dijo en voz alta y se le intentó notificar que no podía realizar la marcha debido a las disposiciones del Ministerio de Salud por la pandemia, pero desobedeció y siguió “incitando” a hacer la caminata.