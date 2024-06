Rosalía Brown, presidenta interina de Asamblea, confirma votación de convocatoria a referéndum

Rosalía Brown Young, presidenta interina de la Asamblea Legislativa, confirmó que este martes someterá a votación la convocatoria a referéndum de la denominada “ley jaguar”, iniciativa con la que el gobierno busca debilitar la fiscalización de los fondos públicos, al restar potestades a la Contraloría General de la República.

Este lunes, Brown afirmó que “todo sigue conforme estaba planeado con don Rodrigo (Arias)”, en referencia al acuerdo tomado por el presidente del Congreso y los jefes de fracción, que había fijado la votación para el día 25 de junio.

La legisladora del Partido Nueva República (PNR) estará a cargo de dirigir la discusión, ya que Arias permanece hospitalizado, desde el pasado viernes, por un cuadro severo de influenza.

Rodrigo Arias había dispuesto suspender la votación mientras se tramitaba una consulta de constitucionalidad sobre la “ley jaguar”. Sin embargo, el pasado viernes, la Sala IV declaró inadmisible la gestión presentada por 22 diputados, al considerar que este no es el momento procesal para pronunciarse por el fondo.

Si bien las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) abogan por aplazar la votación de la convocatoria hasta conocer el fallo completo de la Sala Constitucional, Brown consideró que esto no es necesario.

Un criterio similar expresó este lunes la nueva ministra de la Presidencia, Laura Fernández, durante una visita a la Asamblea Legislativa, para reunirse con la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Me parece que puede continuar la votación, porque no es por el fondo del contenido del referendo. No es necesario esperar el voto completo de la Sala, porque no va a venir nada distinto”, expresó la jerarca.

La jerarca también manifestó su interés en no dilatar más el tema y conversar con todas las fracciones sobre la propuesta. Desde su cargo anterior, como ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán), Fernández se ha desempeñado como la vocera del Poder Ejecutivo para la “ley jaguar”.

El mandatario Rodrigo Chaves juramentó a Fernández en el cargo este lunes, luego que el 22 de junio se oficializara la renuncia de Natalia Díaz como ministra de la Presidencia.