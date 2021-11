Rolando Araya: ‘Johnny Araya no es mi partidario, pero es mi hermano’

El candidato de Costa Rica Justa, Rolando Araya, afirmó sentirse afectado por la detención de su hermano, Johnny Araya, investigado por aparente corrupción en contratos de obra pública, en el llamado Caso Diamante.

Mediante un comunicado de prensa, el aspirante presidencial dijo esperar que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias. A su vez, expresó confianza en que su hermano, el alcalde de San José, saldrá “airoso” del proceso judicial.

“Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano y me produce un gran dolor verlo en los apuros en que se encuentra. Y hablo aquí no solo por mí, hablo por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, que nos produce dolor esto. Me parece que eso es natural en todo ser humano.

“Yo creo, sin embargo, que la justicia debe de llegar hasta donde debe llegar. Que se deben de hacer las investigaciones. Yo confío y espero que Johnny salga airoso, que pueda dar las explicaciones del caso y que pueda salir bien de todo este enredo.

“Pero bueno, esto tiene una implicación emocional en nosotros. En mi caso, no tiene implicación política”, manifestó Rolando Araya.

Este mismo lunes, el equipo de campaña del Partido Costa Rica Justa (PCRJ), negó tener vínculo político alguno con Johnny Araya, hermano de su aspirante presidencial Rolando Araya.

“Concretamente, en el caso de Johnny Araya, no ha participado ni participa en la campaña o estructura del PCRJ. Nuestro partido no tiene participación con regidores, alcaldes o vicealcaldes en ninguna municipalidad del país. Ninguna de las personas arrestadas forma parte de nuestra campaña o partido”, afirma el boletín emitido por esa agrupación.