Rolando Araya habría recibido más de $20.000 para campaña por parte de empresario detenido en Operación Diamante

El candidato presidencial Rolando Araya habría recibido más de $20.000, para financiar su campaña política, por parte de Daniel Cruz Porras, empresario detenido en el Operativo Diamante sobre presunta corrupción en contratos de obra pública municipal. Además, esta persona le habría financiado una encuesta al político.

Así se desprende de intervenciones telefónicas contenidas en el expediente judicial, entre el propietario de la empresa Explotec S.A. y el alcalde de San José, Johnny Araya, hermano del aspirante presidencial del Partido Costa Rica Justa (PCRJ). La conversación donde los investigados hablan sobre las donaciones ocurrió en abril de 2021, dos meses antes de la convención interna de Liberación Nacional (PLN) en la que Rolando Araya perdió frente a José María Figueres.

No obstante, Rolando Araya negó a este medio la versión de la Policía Judicial. “Yo niego absolutamente esa información. Daniel nunca me dio esa suma ni me ha dado una suma que se parezca, no ha habido un aporte de esa magnitud en ningún momento”, dijo.

Agregó que, de cara a la convención del PLN, no tuvo dinero para pagar ninguna encuesta. “Jamás lo tuve yo, mucho menos sumas de ese calibre”, dijo.

Daniel Cruz, señala el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), habría realizado depósitos por $15.000 y $5.000 al candidato “en apariencia relacionados con temas políticos”. Además, Johnny Araya y el empresario hablaron sobre un depósito que Rolando Araya solicitó hacer en una cuenta a nombre de “Orlando”, para costear encuestas y pagar publicidad.

El siguiente es un extracto de una conversación registrada por el OIJ entre el empresario Daniel Cruz y el alcalde Johnny Araya:

- Daniel Cruz: Esto te lo cuento en muchísima confianza.

- Johnny Araya: Ujum…

- Daniel Cruz: Que lo ayudara; yo ya les ayudé con la encuesta, que les ayudara con un asunto de publicidad… diay, pero me dio una cuenta internacional del BAC, entonces diay, yo no sé.

- Johnny Araya: Diay, hablémoslo con calma el domingo.

- Daniel Cruz: Ajá, yo te puedo depositar algo, pero sí hay que hablar con Rolo. Esas cosas tenemos que manejarlas muy, muy, muy cuidadosamente nosotros.

- Johnny Araya: Sí, sí, hablémoslo el domingo con calma.

- Daniel Cruz: Porque eso, a usted, toda la confianza y yo sé que a él también, pero tenemos que cuidarnos y yo no sé si Roberto se da cuenta que yo estoy ayudándolo.

- Johnny Araya: Ah no...

- Daniel Cruz: No me interesa porque yo lo hago con una intención (no se entiende).

- Johnny Araya: No, no, no, pero él lo tiene, él..., lo tiene clarísimo porque él me habló de, de de… no, no, lo tiene clarísimo.

- Daniel: ¿No le deposito? ¿Le deposito? ¿Le deposito algo?

- Johnny Araya: Diay, si querés espérate al domingo, diay tampoco.

La noche del lunes, en declaraciones La Nación, el candidato de Costa Rica Justa dijo desconocer si Cruz aportó dinero para su campaña electoral.

El propietario de Explotec S.A., Daniel Cruz Porras, también es socio de Rolando Araya. Ambos comparten una sociedad dueña de un terreno en Los Ángeles de San Ramón, Alajuela, propiedad que adquirieron para una eventual lotificación hace unos cuatro años. Según pudo corroborar La Nación, esta persona jurídica concursa por ganar un contrato de ¢670 millones para venderle este terreno a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Al ser consultado este lunes, el aspirante presidencial admitió que el dueño de Explotec, Daniel Cruz Porras, es un “actor político de base” de su campaña electoral con Costa Rica Justa, aunque afirmó desconocer si ha hecho contribuciones en efectivo o en especie al movimiento. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no tiene registro de donaciones a nombre de ese empresario para ese o algún otro partido político.

“Una situación como la que se ha presentado ha puesto a prueba la rectitud de personas cercanas en las que yo confío. Daniel Cruz es mi socio, mi amigo, lo aprecio y lo quiero. Y no voy a renegar de esa amistad simplemente porque pasa un mal momento. Tengo en fe en él, tengo fe en que saldrá bien, estoy seguro de eso. Y si no fuera así que el Poder Judicial se encargue de las acciones que correspondan”, dijo Araya en un video compartido en sus redes sociales.

El candidato añadió que no sentía culpa y no tenía ningún remordimiento sobre sus acciones.