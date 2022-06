Rodrigo Chaves defiende apoyo a candidato de Daniel Ortega

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió este martes la decisión del Gobierno de apoyar al candidato propuesto por el régimen de Daniel Ortega para la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Werner Vargas Torres.

Así reaccionó Chaves luego de que ocho expresidentes y la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea le solicitaron reconsiderar la postura, bajo el argumento de que Costa Rica no puede respaldar a un régimen que viola derechos humanos y a un candidato que ocupó puestos importantes en Nicaragua y en la Corte Centroamericana de Justicia cuando Ortega invadió isla Calero.

No obstante, el presidente dijo: “Sobre la carta que me enviaron la señora expresidenta y los señores expresidentes, yo recibo consejo de quien me lo quiera dar, y lo hago con orejas abiertas y un corazón receptivo. Yo les agradezco que me hayan enviado esa carta, la estamos valorando, todavía tenemos tiempo.

“Esto dicho, quiero aclararle varias cosas a la opinión pública: esto no fue una ocurrencia, los ocho cancilleres de los países involucrados acordaron de manera unánime otorgarle a sus jefes de Estado estas recomendación.

“Esto no es una cosa que Rodrigo Chaves le dice al Gobierno de Nicaragua ‘nombrate vos al secretario general del SICA’; esto lo negoció el Gobierno de Costa Rica con todos esos países en el gobierno de Laura Chinchilla, entonces es una obligación ya adquirida”.

Esa afirmación se refiere a un acuerdo de rotación de la secretaría general del SICA entre propuestas de los países integrantes por plazos determinados. Al respecto, los expresidentes argumentaron que las condiciones cambiaron y que, cuando se pactó la rotación, el régimen de Ortega no había ganado en elecciones cuestionadas ni había cerrado medios o encarcelado opositores.

‘Aquí hay más que eso’ Copiado!

En tanto, Chaves agregó: “Nicaragua ya presentó varias ternas a las que los ocho cancilleres dijeron que no, absolutamente que no, por las personas que postularon. Esta persona que está postulada recibió, digamos, el beneplácito.

“Estamos comunicándonos muy cercanamente con nuestros aliados cercanos en el mundo, tomando sus opiniones.

“La decisión es mía, porque yo tengo el mandato constitucional. Al igual que todos los costarricenses, yo amo la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, las elecciones políticas democráticas, no creo que ningún país debería tener ningún preso político, pero aquí hay más que eso.

“Tenemos un vecino por el que pasa la electricidad cuando la exportamos, nuestros productos, tenemos que crear condiciones para permitir que Costa Rica y Nicaragua tengan una relación. Si bien es cierto no de endoso de Costa Rica de ciertas cosas que pasan en ese país, pero sí de cordialidad y paz como vecinos, aunque tengamos diferencias obviamente muy importante.

“Les voy a decir que el norte de esta decisión tiene varios elementos, pero el primero, y el más importante, es el bienestar y el pueblo de Costa Rica. El segundo, si queda espacio, es promover los valores que nosotros queremos. Esa es la respuesta para ponerle en el contexto a los ciudadanos qué es lo que está pasando con esa situación y que aquí no ha habido ninguna ocurrencia ni ninguna simpatía, son hechos que volvemos a lo mismo, estamos recibiendo como parámetros y, al final del día, con todo el respeto para la señora expresidenta y a los expresidentes, yo tomaré la decisión sobre esos factores, que puede ser la que ellos aconsejan o la opuesta”.