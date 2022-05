Rodrigo Arias: ‘Vamos a concentrarnos en las leyes que realmente puedan transformar’

Rodrigo Arias Sánchez, el presidente legislativo que dirigirá el trabajo de los nuevos diputados durante su primer año de funciones, prometió hacer su máximo esfuerzo para que durante los próximos 12 meses, el Congreso tramite proyectos de ley que “realmente puedan transformar” a Costa Rica.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), quien llega a la presidencia de Cuesta de Moras a los 75 años, declaró en su primera conferencia de prensa que su prioridad será la calidad, no la cantidad de leyes que se aprueben.

“Tenga la seguridad de que no es cantidad, no, no es cantidad. Vamos a concentrarnos en las leyes que realmente puedan transformar a Costa Rica. Yo voy a hacer todo lo posible para que entremos de lleno en los ajustes estructurales que le hacen falta al país, y esas serán leyes fuertes, que puedan transformar realmente lo que requiere el país. Pueden ser pocas, pero serán leyes de fondo”, afirmó el verdiblanco.

Esos proyectos “fuertes”, según dijo, propiciarán transformaciones para la generación de empleo, la reactivación de la economía y el reordenamiento del sector público.

Rodrigo Arias Sánchez, resultó electo como presidente para el primer año de este periodo con 50 votos favor y siete en contra. (Rafael Pacheco Granados)

La primera legislatura del periodo 2018-2022 fue el año inicial más productivo de los últimos 33 años, según el Programa Estado de La Nación. En los 12 meses que transcurrieron desde el 1.° de mayo del 2018 y el 1.° de mayo del 2019, los diputados aprobaron 36 leyes “sustantivas”, es decir, con impacto sobre el desarrollo humano del país, una cantidad que no se había alcanzado en ningún primer año desde 1986.

En sus declaraciones, Arias dejó claro que no está entre sus planes promover que dicha cifra se iguale o supere durante su gestión.

Le pide un café al Frente Amplio

Luego de resultar electo, en medio de los gestos de felicitaciones que le mostraron los 50 diputados que votaron por él, Arias se acercó a saludar a los legisladores de la fracción del Frente Amplio (FA), quienes denunciaron haber sido excluidos del acuerdo que firmaron las otras cuatro bancadas de oposición, de previo a la sesión solemne de este domingo.

En la conferencia, Arias declaró que en la breve conversación le expresó a Sofía Guillén, la subjefa del FA, su deseo de reunirse con toda la fracción frenteamplista apenas pasen las sesiones protocolarias del inicio de la legislatura.

“Quisiera pedirles una cita aquí, en las oficinas de ellos, para ir a tomarme un café a sus oficinas y poder conversar abiertamente sobre todos los temas de la agenda que a ellos les preocupan, y que yo creo que podemos construir por Costa Rica”, declaró el presidente legislativo.

Arias señaló que, aunque “es obvio” que los liberacionistas y los frenteamplistas tienen diferencias de pensamiento, también hay causas en las que pueden coincidir.

“La esencia de la democracia es buscar coincidencias, y yo las voy a buscar con ellos”, dijo Arias.