Rodrigo Arias pide a la población vacunarse contra la influenza: ‘Nunca experimenté algo así'

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, retomó este lunes sus labores, con un llamado a las personas para que se vacunen contra la covid-19 y la influenza, luego de que este último virus lo mantuvo incapacitado durante dos semanas con una seria afectación a sus pulmones y vías respiratorias.

“Realmente, fue una cosa que yo nunca había experimentado, lo fuerte y lo duro que ha sido recuperarse de ese ataque, sobre todo en la parte pulmonar”, relató Arias este lunes desde su despacho en el Congreso. El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) permaneció ocho días internado en un centro médico, desde el pasado 21 de junio.

Según contó, tuvo que superar dos semanas de terapia respiratoria y física, a fin de recuperarse y conseguir la autorización médica para regresar al trabajo.

“Esta cosa es seria, uno pierde capacidad de respirar; igualmente, a nivel físico, la capacidad de caminar y de moverse se afecta”, advirtió el parlamentario.

Arias pidió a la población no ver a la influenza como un simple resfrío, “sino que realmente hoy en día es una afección viral muy seria y que cuesta recuperarse de ella”.

En cuanto al covid, el líder parlamentario llamó la atención sobre los datos que reflejan un crecimiento de estos casos en los hospitales del país.

El Ministerio de Salud advirtió, el pasado 12 de julio, de que las hospitalizaciones siguen aumentando, pasando de cinco hospitalizados por semana en la semana 18, hasta un total de 32 en promedio para la semana 27, lo que representa un incremento del 540% en esas nueve semanas.

Sobre su retorno al trabajo legislativo, Arias indicó que la primera recomendación que le hizo su médico fue que “la lleve suave, cosa que no sé como me va a ir en el día”.

“Que no me esfuerce demasiado, que no me fatigue, que no llegue a un estado de esos en los que uno siente que ya no da más, porque todo eso baja defensas y es un riesgo para adquirir estos virus”, añadió.

¿Qué es la influenza y por qué es importante la vacuna?

La influenza, también conocida como gripe estacional o común, es causada por el virus de transmisión respiratoria. Se le llama estacional porque normalmente se caracteriza por ser de mayor contagio durante la época lluviosa y de temperaturas más bajas.

Una característica de los virus de la influenza es su rápida mutación. Las personas son susceptibles de enfermar cada año, pues la inmunidad conferida con una infección no protege contra el virus del año siguiente: su genética habrá cambiado lo suficiente como para que el cuerpo no lo reconozca.

Por esta misma razón, hay campañas de vacunación todos los años, pues la vacuna cambia para adaptarse a los subtipos de virus que están circulando. No es que la vacuna tenga una protección limitada, es que el virus cambió tanto que se requiere de otra vacuna para combatirlo.