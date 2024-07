Rodrigo Arias llama a jerarcas de poderes a respetar sentencias judiciales

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, llamó a los jerarcas de los supremos poderes de la República a respetar las sentencias judiciales, luego de que el mandatario Rodrigo Chaves dijo que esperaba dirigir una masa inardecida si la Sala IV determina que la “ley jaguar” es inconstitucional.

Además, puntualizó que los poderes del Estado y las instituciones públicas deben ejercer sus funciones con absoluta libertad, “sabiendo que sus decisiones, como las sentencias judiciales, serán respetadas y acatadas por todos”.

Arias hizo las afirmaciones en la sesión solemne del plenario de la Asamblea Legislativa en Nicoya, Guanacaste, en las instalaciones de la sede de la Universidad Nacional (UNA).

El próximo lunes 29 de julio, la Sala Constitucional tiene previsto resolver la consulta de constitucionalidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la “ley jaguar”, proyecto de ley que el gobierno quiere llevar a referéndum.

El martes, en una entrevista en el canal Trivisión, el mandatario adujo que la gente podría “hacerse la pendeja” o manifestarse en una huelga de brazos caídos contra la decisión de la Sala IV.

La iniciativa de Chaves eliminaría la potestad de la Contraloría General de la República (CGR) de fiscalizar contratos públicos antes de que sean adjudicados a proveedores. La contralora general, Marta Acosta, advirtió de que el plan permitiría otorgar negocios a dedo.

Con respecto a una eventual declaratoria de inconstitucionalidad, Chaves afirmó: “Yo, más bien, me quedaría calladito, en lo político y liderazgo, para ver qué dice el pueblo. El pueblo puede jugar de lo que yo llamo ‘véame la cara de pendejo, pendejo’; pendejo dos veces: pendejo a la mexicana, me vieron la cara de tonto; pendejo a la tica, me vieron la cara de cobarde. El pueblo puede decir: ‘nos vamos a ir a manifestar a la calle’”.

