“¿Tiene sentido también que el pago en los bancos, no el Banco Central; el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, o en algunas instituciones autónomas, tengan salarios superiores a los de ministros, o el del mismo presidente de la República? Bueno, la respuesta es muy clara. No. Yo creo que hay un problema con el régimen salarial, y se ha venido hablando durante años de los ingresos, los gastos y los salarios, y eso pues pasa por legislación, eso no es una potestad de nosotros los regidores, de decir: páguenos más o páguenos menos”, dijo el regidor presidente.