“Entonces dijo: ‘Hay una única manera’. Y diay, picó mi curiosidad y le pregunté que cuál era. Y me dijo: ‘Hay una gente en la muni que hacen esto, pero hay que darles una platica’. Me llamó la atención y le pregunto que de cuánto estábamos hablando, y fue cuando me dijo que lo hacían por ¢4 millones, ¢2 millones cuando inicia y al mes y medio ya tenía todos los papeles en regla”, detalló Morera.