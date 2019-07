“Le dimos un seguimiento a medios y le dimos un seguimiento a la percepción de la gente, y a la gente no le gustó la teoría, no sé si fue porque no lo explicamos bien, no sé si fue porque el concepto no es conocido en nuestra democracia; es famoso es muchas democracias, principalmente en Europa, pero nos dimos cuenta de eso y atendimos el llamado ciudadano”, argumentó Solís.