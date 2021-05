“Lo que está pasando en Nicaragua no son crímenes de guerra porque, de acuerdo con el derecho de guerra, todavía no estamos ante una guerra civil, ya que no hay un bando declarado opositor al Gobierno. Genocidio tampoco, porque no es el exterminio masivo de personas en razón de su raza, de su sexo. Tampoco son de lesa humanidad porque no tienen carácter masivo, y tampoco me parece que sean de agresión”, explicó Cascante.