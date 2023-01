Presidente Rodrigo Chaves en Foro Económico Mundial: ‘La democracia no está bajo ataque’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó este martes que la democracia no está bajo ataque, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Chaves usó su segunda intervención en el panel llamado “Democracia: El camino a seguir”, para contradecir el planteamiento que realizó la jefa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, durante la conversación.

La norteamericana expuso los peligros a los que se enfrentan las democracias establecidas y cómo, desde la USAID, apoyan a reporteros y organizaciones no gubernamentales para atenuar dichos riesgos.

“La democracia está bajo ataque, las democracias establecidas están bajo ataque. No es un tipo de fuerza de gravedad o de tendencias naturales; son individuos tomando decisiones para apoyar elementos antidemocráticos, represivos o el uso brutal directamente de las fuerzas militares”, aseguró Power.

Minutos después, cuando el mandatario costarricense tomó la palabra, Chaves expresó: “Cuando usted dice que la democracia está bajo ataque; la democracia no está bajo ataque. La fuerza, el éxito del ataque depende de la fuerza de la democracia”.

Rodrigo Chaves también manifestó que la alta desigualdad está provocando cambios políticos importantes. “Soy el resultado de ese cambio. Ocho meses antes de la elección nadie me conocía. No tenía partido, no tenía dinero, no tenía bases, pero la gente en Costa Rica se hartó con los partidos tradicionales y había 27 partidos. Nunca en mi país habíamos tenido eso”, manifestó el presidente.

Asimismo, se refirió a la libertad de prensa, que fue exaltada como uno de los pilares de la democracia por otros participantes del foro.

Chaves planteó: “Cuando decimos ‘oh, la libertad de prensa es importante’. En Latinoamérica, incluido mi propio país, algunos medios fueron instrumentos del control oligárquico en procesos democráticos. Eso en uno de las mejores democracias del mundo”, dijo.

Las redes sociales, argumentó el mandatario, cambian esa supuesta balanza. “Yo no hubiese podido ser presidente de mi país sin las redes sociales”, dijo. Agregó que “lo que tenemos que darnos cuenta es que las reglas dentro de la democracia cambiaron”.

Rodrigo Chaves había preparado un discurso para su exposición. Incluso, el documento fue compartido por la oficina de prensa Presidencia previo al evento, con la advertencia de no hacerlo público hasta que el mandatario brindara sus palabras.

No obstante, el mandatario costarricense tuvo que dejar el discurso de lado, debido a que sus intervenciones ocurrieron en un panel junto con otros políticos y activistas, donde la conversación estuvo dirigida por un moderador.

El historiador Adam Tooze fue el moderador. Los panelistas fueron Rodrigo Chaves, Samantha Power; Egil Levits, presidente de Letonia; Tobias Billström, ministro de Relaciones Exteriores de Suecia; Lord Mark Malloch-Brown, presidente de la organización Open Society; Oleksandra Matviichuk, jefa del Centro para las Libertades Civiles, organización ganadora del Premio Nobel de la Paz 2022.

Al término del panel, casi una hora después del inicio del evento, varios periodistas plantearon consultas sobre las estrategias de los gobiernos para atacar la desinformación en redes sociales y la inseguridad cibernética, las cuales pueden desestabilizar las democracias. No obstante, solo uno de los panelistas tuvo la oportunidad de responder.

Chaves hace fuerte crítica a Costa Rica en Foro Económico Mundial

Esta es la segunda participación del mandatario costarricense en el Foro Económico Mundial. En mayo de 2022, días después de tomar el poder, Rodrigo Chaves fue invitado a la cumbre internacional que reúne a jefes de Estado, activistas y líderes empresariales.

En aquella ocasión, Chaves expuso fuertes críticas sobre Costa Rica. Habló sobre un “deterioro importante” del país, que hay demasiada contaminación en los ríos y que se sobreinvirtió en la generación eléctrica. Añadió que existe un desorden fiscal y que el sistema tributario, en vez de mejorar la distribución de la riqueza, la empeora.

Al anunciar su segunda participación en el Foro, el presidente Chaves aseguró que ese es un importante escenario para exponerles a los empresarios los beneficios de la marca país.

