“Yo, personalmente, me he enfrentado a situaciones donde he tenido que hacer el diagnóstico de, por ejemplo, un embarazo ectópico (aquel en el que el embrión se aloja en las trompas de Falopio), donde debo decirle al ciudadano o al ginecólogo ‘señor, esta paciente está en condición, hay que operarla y eliminar el embarazo’.