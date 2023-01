Presidente de Asociación de Psiquiatría: No estamos preparados para marihuana recreativa

El presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría, Francisco Gólcher Valverde, aseguró que el país ”no está preparado para legalizar la cannabis recreativa”.

“No hemos desarrollado las condiciones sociales y económicas”, dijo este martes ante los diputados de la Comisión de Ambiente, que evalúan el proyecto de ley 23.383 para legalizar y regular el consumo de esta droga.

Gólcher declaró que el país no tiene la cultura ni la educación para hacer un manejo adecuado del consumo de THC (componente psicoactivo de la cannabis).

“Tenemos que hacer un proceso educativo sobre los factores protectores y de riesgo en el consumo, antes de dar el gran paso para legalizar. Nosotros no somos como California, donde se vende al por mayor a todas las personas; no tenemos esas condiciones”, continuó.

El diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Manuel Morales Díaz, contradijo a Gólcher, pues desde su perspectiva, el país está preparado, pero se requiere de regulación y recursos económicos para obtener mejores resultados.

“Costa Rica ha demostrado a lo largo de su historia que el país está preparado para muchas cosas. Hoy estamos compitiendo con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con regulación, podemos lograr mejores resultados, hoy tenemos un mercado manejado por el narcotráfico”, aseveró Morales.

El proyecto para legalizar el consumo cannabis fue propuesto por el presidente Rodrigo Chaves Robles en octubre de 2022.

Ante consultas del diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles, Gólcher aseveró que la marihuana es “una de las drogas más peligrosas”, pues consideró que su consumo deriva en problemas de salud físicos y mentales.

“En los servicios de urgencia de los hospitales, se han visto comportamientos psicóticos en consumidores de THC”, aseveró.

Al respecto, el diputado frenteamplista Ariel Robles Barrantes aseveró que los casos de personas que sufren consecuencias psicológicas por el consumo de THC no representan la generalidad de los usuarios de esta droga.

Gólcher admitió que no todos los consumidores desarrollan episodios psicóticos, “pero es una parte importante”. Robles le consultó el porcentaje; no obstante, el psiquiatra reconoció que no tenía los datos exactos.

Marihuana recreativa: Informe de Asamblea califica de inconstitucional el proyecto de ley

El presidente de la Asociación de Psiquiatras llamó la atención sobre los pocos recursos con los que dispone el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para desarrollar acciones preventivas. Añadió que la Secretaría Técnica de Salud Mental está diezmada, y carece de recursos tanto humanos como financieros.

Sin embargo, Gólcher reconoció que el enfoque del IAFA para la atención de adicciones debe varias paulatinamente.

“Hay dos enfoques: la abstinencia total y la prevención del daño. Uno tiene que analizar qué enfoque es más propicio para las personas. El IAFA hace el enfoque de la abstinencia, pero yo creo que deberíamos ir evolucionando hacia un enfoque de reducción del daño, con mucho cuidado, porque aún no estamos preparados. Despacio que vamos de prisa”, dijo.

Gólcher también aquejó escasez de profesionales en psiquiatría en los hospitales nacionales.

“Tenemos un déficit, la tasa debería ser de 4,9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y estamos por el 3,7 a 3,9 por cada 100.000 habitantes. Tenemos que fortalecer los servicios de salud mental para atender las patología mentales que se están viniendo y encima atender los problemas que el cannabis pueda estar dando a la población”, advirtió.

