"Quería enviarles un mensaje afectuoso y agradecerles los mensajes que me han enviado recientemente y decirles que estamos bien. También decirles lo siguiente: que nadie nos quite la paz, que nadie nos quite la paz de transitar libremente por nuestro país y que nadie nos quite la oportunidad como democracia de discutir políticamente pero en paz y con respeto. Y para eso hay instituciones democráticas que tiene este país, de las más sólidas de la región para tener esas discusiones democráticas. Que nadie nos quite la paz.