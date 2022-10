Por ‘solicitud’ de Casa Presidencial, directivo intentó cambiar elección de jerarca del BN

José Manuel Arias Porras, directivo del Banco Nacional (BN) nombrado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, intentó cambiar la elección del jerarca del BN “por solicitud” de Casa Presidencial.

En la sesión de Junta Directiva del 3 de agosto, Arias dijo tener una indicación de Zapote para que la presidencia del BN recayera en alguno de los cuatro miembros nombrados por Chaves.

Así lo expuso cuando se sometió a discusión la aprobación del acta de la sesión del 26 de julio, en la que la Junta eligió al directivo Marvin Arias Aguilar como presidente del Banco Nacional.

Marvin Arias, exauditor general del BN que laboró 36 años en la entidad, es uno de los tres directores nombrados en el gobierno anterior.

Cuando el acta de elección iba a ratificarse, el directivo nombrado por la administración actual intervino para decir: “Yo tengo una observación. La Casa Presidencial nos ha pedido que nosotros definamos el presidente de la Junta entre los cuatro miembros que fuimos designados recientemente. Entonces, yo quisiera proponer que no se apruebe el acta para revisar la viabilidad de esa solicitud que nos hace la Casa Presidencial”.

Así lo dijo José Manuel Arias, pese a que las juntas directivas de los bancos estatales funcionan con autonomía e independencia del Gobierno.

Incluso, el BN ya había comunicado la elección del presidente de Junta Directiva, mediante un hecho relevante, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el 27 de julio.

La Nación contactó al directivo vía telefónica este miércoles, pero evitó responder quién giró esa indicación. Además, dijo que no fue una directriz o solicitud de Casa Presidencial, sino más bien “un comentario”.

“Fue algo que se dijo, pero quedamos en definir al presidente que se nombró”, aseguró Arias Porras.

— ¿Quién le dio esa indicación a usted?

No, eso no. Fue una cuestión… no le podría asegurar, porque no me lo dijeron directamente.

— ¿Sí hubo una directriz de Casa Presidencial?

No, no hubo una directriz. Fue un comentario.

— ¿Entonces por qué usted mencionó eso (que hubo una solicitud de Casa Presidencial) en la sesión de Junta Directiva?

Bueno, no se me ocurrió pedirle permiso (a usted, el periodista).

— Lo que usted dijo fue muy claro. Que Casa Presidencial les pidió que definieran entre los cuatro miembros al presidente. ¿A usted le parece normal?

Depende de lo que usted interprete como normal.

— Es muy claro lo que usted menciona.

Sí, pero es que usted me está haciendo una pregunta acerca de normalizar. Usted tiene derecho a opinar lo que se le ocurra con relación a los temas que le competen.

— ¿Usted acepta que el Gobierno de la República le diga a los directores que elijan al presidente de la Junta Directiva de un banco.

Que lo sugieran no tengo problema, al final la decisión la tomamos nosotros.

‘Solicitud’ de Presidencia mantuvo en suspenso la elección Copiado!

De acuerdo con respuestas enviadas por la oficina de prensa del Banco Nacional, no fue sino hasta cuatro sesiones después de la votación que se ratificó la elección del presidente de la Junta Directiva.

El tema fue retomado en la sesión del 23 de agosto, en la que se ratificó lo acordado el 26 de julio, cuando Marvin Arias obtuvo seis votos, mientras que José Manuel Arias, uno.

Los directivos nombrados por el presidente Chaves en el Banco Nacional son la abogada Maricela Alpízar Chacón; los administradores de empresas Flora Montealegre Guillén y Bernal Alvarado Delgado; así como José Manuel Arias Porras, quien es economista.

De ellos, Flora Montealegre fue elegida vicepresidenta de la Junta Directiva del banco y Maricela Alpízar, secretaria.

Este medio también envió consultas a Casa Presidencial al respecto, pero aún no se reciben respuestas.

Directiva de Gobierno: Me preocupa si esta noticia aparece en ‘La Nación’ Copiado!

En medio de la discusión por el planteamiento de Casa Presidencial, la directiva Flora Montealegre sugirió que la discusión debía mantenerse en confidencialidad.

Incluso, Montealegre expresó preocupación de que la elección de Marvin Arias como presidente del órgano directivo se publicara en medios de comunicación, cuando aún no sabían si se podría retrotraer el nombramiento.

“Yo entiendo que las decisiones y las reuniones de la Junta Directiva son grabadas y finalmente todo es público, pero yo creería que hay una cierta confidencialidad dentro de estas reuniones, que no es como para que uno salga de la reunión y converse estos temas en radio pasillo, y tampoco se deben publicar en un diario si no ha habido una autorización y una reconfirmación, digamos, de un acta”, apuntó.

Enseguida, Montealegre agregó: “Hubo una publicación de la elección sin que hubiera realmente un acta ya aprobada, entonces, me preocupa cómo pasó ese filtro, digamos, que esta noticia aparece en La Nación, si nunca se conversó ese tema de una publicación de esa naturaleza”.

Asimismo, la directiva aseguró que “no debe ser sujeto de radio pasillo todo lo que nosotros conversamos, que es otro argumento por el cual las reuniones deben ser limitadas en cuanto a su alcance y número de participantes”.

Concluyó que “el manejo de la prensa debe ser algo que manejemos como Junta”.