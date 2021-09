PLN y PUSC proponen exonerar de IVA el transporte de combustible

Según los diputados, el cobro del IVA al transporte de combustibles hace el combustible más caro. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Dos diputados presentaron, este viernes, un proyecto de ley que pretende eximir del pago del impuesto al valor agregado (IVA) los servicios de transporte y distribución de combustibles, bajo el argumento de que es un contrasentido aplicarles el gravamen.

Se trata de un expediente firmado por los congresistas Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pablo Heriberto Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ambos parlamentarios consideran que el IVA no debe aplicarse en la cadena de producción

y consumo de los combustibles.

En el 2018, la reforma fiscal mantuvo exentas de este impuesto las materias primas y los insumos usados en refinación y producción de combustibles como gasolina, diésel, gas y asfalto.

Según los congresistas, dichos productos y actividades quedaron fuera de la aplicación del IVA porque sobre los hidrocarburos se cobra, precisamente, el impuesto único a los combustibles.

No obstante, con la reforma fiscal, sí quedó gravado con el IVA el servicio de transporte de combustible que suelen contratar las gasolineras a diversos proveedores.

“La aplicación actual de un IVA sobre el transporte de los combustibles, que recae en el precio pagado por el consumidor final, es un contrasentido y retroceso al concepto de un impuesto único a los combustibles”, dice la propuesta.

Para aplicar la exoneración para el transporte de combustibles, el nuevo expediente incluiría un nuevo inciso en el artículo sobre 8 de la ley 6826, Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Según Viales y Abarca, el IVA sobre el transporte incide en el precio final de los combustibles, pues la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tome en cuenta ese costo al fijar el margen de comercialización para transportistas y gasolineras.

“Específicamente, para las gasolinas y el diésel, productos de mayor consumo, el precio final se conforma por el precio plantel, el margen de la estación de servicio y el transportista, y el impuesto único a los combustibles”, dicen los diputados con base en un informe del departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

Como el producto final para los consumidores no está gravado con el IVA, los diputados alegan que el distribuidor no puede trasladar ese gravamen a los clientes y les toca agregarlo a sus costos de operación, encareciendo el precio final, “al no poder aplicar los créditos fiscales respectivos”.

También, adujeron que el servicio de transporte de combustible no estaba sujeto al IVA antes de la reforma fiscal, sino que se incluyó desde el 1.º de enero del 2020, mediante resolución de la Intendencia de Energía de la Aresep.

Para el 29 de junio del 2021, datos de la Aresep establecían que el IVA por concepto de transporte estaba en ¢1,66 por litro de gasolina, diésel y queroseno.

En la exposición de motivos del proyecto, los diputados estiman que el impacto de dicha exoneración sería de ¢1.668 millones.

Consultado sobre la propuesta de los legisladores, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, recordó que el país está en una tesitura de ajuste fiscal.

“Si nos ponemos a buscar, encontraremos muchísimas oportunidades para reducir impuestos, apoyar muchos grupos, sectores, que necesitan algún impulso para reactivación o alguna ayuda de tipo social, pero no es el momento para reducir impuestos”, dijo el jerarca.

Agregó que el Gobierno, precisamente, negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un proceso de ajuste donde, para alcanzar en el mediano plazo, la estabilidad fiscal para seguir con un proceso de reactivación, “lo necesario es reducir el gasto y aumentar los ingresos del Estado”.

“Reducir los ingresos del Estado no forma parte ninguna ecuación que lleve el país hacia la estabilidad. Puede ser muy popular, conveniente para grupos y sectores, incluso se podría justificar desde el punto de vista social, pero no es el momento”, insistió.