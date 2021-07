PLN descarta comisión especial para proyectos del FMI

La presidenta legislativa, Silvia Hernández, propuso crear un foro especial dedicado a la agenda del FMI en mayo pasado. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) descarta la opción de crear una comisión especial que se dedique, exclusivamente, al trámite de los proyectos del acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta propuesta la había hecho tiempo atrás la presidenta de la Asamblea Legislativa, la liberacionista Silvia Hernández, pero no recibió el impulso necesario del Poder Ejecutivo ni halló terreno fértil entre las fracciones de la oposición.

[ Silvia Hernández propone comisión especial para tramitar toda la agenda del FMI ]

“No es momento de pensar en comisiones adicionales. Hemos estado trabajando en muchas. Jurídicos, Económicos y Hacendarios han estado haciendo lo propio por avanzar”, aseguró la jefa del PLN, María José Corrales.

La vocera verdiblanca añadió que no ha sido de interés del Ejecutivo promover una comisión especial y acotó que es mejor ahorrar recursos administrativos del Congreso y continuar con los proyectos en las comisiones que ya están laborando.

Por su parte, el candidato presidencial del PLN, José María Figueres, declaró este martes que, en las próximas semanas, evaluará con sus diputados los planes incluidos en el acuerdo con el FMI.

[ Figueres estudiará agenda del FMI ‘en las próximas semanas’ ]

Superada la votación definitiva del crédito por $1.778 millones del Fondo, este lunes 19 de julio, ahora queda pendiente el avance de los proyectos de ley que forman parte del saneamiento de las finanzas públicas, como el de creación del esquema de renta global.

Actualmente, los proyectos se encuentran desperdigados en tres comisiones.

La Comisión de Jurídicos tiene los planes de reforma al impuesto de casas de lujo, reducción de exoneraciones fiscales y el impuesto a los premios de la lotería superiores a ¢225.000.

En el foro de Económicos están la reforma a la Ley General de Aduanas y la iniciativa para que, de sus utilidades, las empresas públicas aporten para el pago de la deuda pública.

Por último, Hacendarios tiene los expedientes de renta global y eliminación de plazas vacantes y congelamiento del aumento de pensiones

Pese a la negativa del PLN, la vocera del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, mantiene la ilusión de consolidar un panel especial sobre la agenda FMI y adujo que tiene apoyo de Zapote y de la bancada oficialista.

“Las fracciones no han dado una respuesta directa al respecto. Yo no la daría por descartada. Mientras que los actores no hayan colocado la tesis en el debate, debe considerarse”, apuntó.

Guido, quien forma parte de la Comisión de Hacendarios donde se estudia el proyecto sobre renta global dual, considera que ese foro tiene demasiado trabajo como para darle la atención necesaria a ese expediente.

“No es realista pensar que, con ese flujo de trabajo, haya posibilidad de dedicarle el trabajo necesario a ese debate tan profundo. Me parece que la propuesta de doña Silvia (Hernández) es muy sensata y debe retomarse”, indicó.

Para crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa, se requiere de mayoría simple, es decir, mitad más uno de los presentes en el plenario.

PUSC y Restauración en contra

No solo el PLN se niega a trasladar la agenda a un foro similar al que llevó adelante las leyes necesarias para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ni la Unidad Social Cristiana (PUSC) ni Restauración Nacional (PRN) consideran esa ruta como una opción.

Pablo Abarca, jefe del PUSC, respondió: “No. No se priorizó bien y el Gobierno solo escuchó a sus aliados. Desperdiciaron el tiempo. Esa (agenda del FMI) no es nuestra prioridad”.

El líder del PRN, Eduardo Cruickshank, acotó que los que deberían tener un mayor interés en hacer esa comisión especial “no lo han mostrado de esa forma”.

“Yo veo complicada la cosa. A estas alturas, no sé si habrá espíritu o votos para crearla y si las diferentes presidencias de las comisiones estarían anuentes a soltar los diferentes proyectos que tienen”, apuntó.

La agenda acordada con el Fondo incluye la reforma sobre empleo público, aprobada en primer debate y bajo estudio de la Sala Constitucional.

También están en el paquete el plan sobre renta global, la eliminación de exoneraciones fiscales, el impuesto a los premios de lotería, la modificación al impuesto sobre las casas de lujo y el aporte de utilidades de las empresas públicas a la deuda estatal.

Próximo paso del Gobierno

Por su parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que la decisión sobre la comisión especial está en manos de las bancadas políticas.

“Se ha estado visualizando, pero no se ha consolidado. Es una decisión pendiente de las fracciones”, añadió.

De acuerdo con la ministra, el siguiente paso del Gobierno tendrá que ser, después de una eventual aprobación del plan sobre empleo público, enfocarse en el plan sobre renta global (que tiene Hacendarios) y, después, el de exoneraciones (en Jurídicos).

“Empleo público es una medida estructural clave para dar confianza, porque cambia el comportamiento del déficit y la deuda, volviéndola menos explosiva, dando mayor racionalidad y equidad salarial”, detalló.

En cuanto a la forma de empujar la agenda del FMI, Garrido cree que la única vía es redoblar esfuerzos, tanto del ministro de Hacienda, Elian Villegas, como del Ministerio de la Presidencia y de ella “en cuanto pueda apoyar”.

“Para construir consensos y desarrollar una agenda compartida para que puedan aprobarse los proyectos de ingresos. (...) La manera de proceder va a ser insistir, tener mayor presencia, seguir trabajando en esa construcción con las jefaturas.

“Creo que la agenda va a ser aprobada porque es un tema crítico para el país, hay que dar confianza a los inversionistas. Solo hay una cosa peor que no haber negociado un acuerdo con el fondo, es negociarlo y no consolidarlo, por el mensaje que enviaría a la comunidad internacional”, concluyó.