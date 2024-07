Pilar Cisneros: ‘No nos han enseñado cómo cosechar dinero’

Durante la celebración de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya, la diputada Pilar Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), argumentó que no hay suficientes recursos para todas las necesidades viales del país. “A ver, no nos han enseñado cómo cosechar dinero”, respondió cuando, en una mesa de trabajo con el sector turismo, los asistentes pidieron ayuda para reparar la ruta 21. Esta es la vía que comunica Liberia con el aeropuerto Daniel Oduber, Santa Cruz y Nicoya.

“A mí generalmente me toca aguarles la fiesta y creo que esta vez no va a ser la excepción, ¿por qué? Ustedes viven aquí en el microcosmos de Liberia, Guanacaste, pero cuánto no lloran todos los cartagos, porque se demoran hora y media, dos horas en llegar a San José; ¿y los de Occidente, los de Alajuela, los de la ruta 32, que han tenido años de años esperando esa ruta y vean lo que ha sido sido de desastre? ¿Barranca-Limonal?”, respondió la diputada de Progreso Social Democrático (PPSD).

La vía solo dispone de un carril por sentido. Según los vecinos, se producen grandes congestionamientos en una zona turística y les cayó como balde de agua fría el hecho de que deban esperar cuatro o cinco años más. Según dijeron, el transporte desde y hacia el aeropuerto es lento, lo que afecta a los visitantes que tardan horas en recorrer un tramo que deberían pasar en 30 minutos.

Cisneros argumentó que el país está saliendo de una crisis fiscal y no tiene los recursos necesarios para atender todas las necesidades.

“Sólo en los últimos meses, se han aprobado cosas aquí: la remodelación del puente sobre el río Tempisque, de $5 millones; el arreglo de la pista del aeropuerto de Liberia, de $40 millones; el canal que están haciendo para evacuar las aguas del aeropuerto”, aseveró.

La diputada enfatizó que para la ruta 21, que tiene casi 150 kilómetros de longitud, se requeriría de $80 millones a $100 millones para mejorar la circulación.

“Tenemos que ubicarnos. ¿Cómo van a llegar a occidente las 30.000 personas que van a trabajar en la nueva zona franca que se acaba de abrir? A ver, señores, es mentira que vamos a decir sí a todo, es mentira que van a tener prioridad sobre el resto de las zonas del país que también tienen enormes desafíos para desplazarse”, comentó la oficialista.

Consultada pro La Nación, Cisneros dijo que el deber de la administración es repartir los recursos equitativamente: “No se puede dar todo lo que piden los guanacastecos en detrimento de las necesidades de Occidente, Cartago o la zona sur”.

El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien también estaba en la mesa de trabajo, rescató que los vecinos plantearon soluciones, como buscar alianzas público-privadas para ampliar la ruta 21, y criticó que Cisneros dijera que no cosechan dinero.

“Decía doña Pilar que no nos han enseñado a cómo cosechar dinero. Estaba escuchando al principio que cada dólar que se invierte en el aeropuerto tiene un retorno de $12. Entonces, ahí está la cosecha de dinero. Y si se hace un estudio de costo-beneficio para definir cuáles inversiones van antes que otras, esta es una que probablemente subiría en el orden de prioridades y tiene que subir en el orden de prioridades porque lo que estamos escuchando aquí es una tragedia que ya existe y que no puede esperar cinco años a una solución”, enfatizó Feinzaig.

Alejandra Larios, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo entender el argumento de Cisneros, pero alegó que Guanacaste le genera recursos al gobierno.

“Hace más o menos dos años, el exministro Luis Amador (de Obras Públicas y Transportes) dijo en este mismo salón que se comprometía a buscar alternativas, aunque fuera de tramos más cortos, y bueno, no se ha hecho.

“Justamente eso hablaba con la diputada Cisneros, no necesariamente tiene que ser toda la ruta, sino buscar los puntos críticos y poder trabajar en esos. Me parece que es una posibilidad y tendrían el apoyo de todas las personas que tengamos que intervenir en esto”, declaró Larios.