Pilar Cisneros: ‘No conocía ese fondo paralelo que manejaba Sofía Agüero’

La diputada electa por San José, Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo que ella no gastó dinero en promover su imagen y en que el material proselitista donde ella aparece, es porque sus compañeros candidatos a diputado decidieron incluirla. (Alber Marín)

La legisladora electa, Pilar Cisneros, afirmó que desconocía el fondo de financiamiento paralelo que manejó la exasistente del candidato presidencial Rodrigo Chaves, de nombre Sofía Agüero, estructura que recibió miles de dólares para la campaña de candidatos a diputado por San José, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Cisneros sostuvo que ella no recibió centavo alguno de los más de $195.000 (unos ¢127 millones) que Agüero recibió en sus cuentas del Banco Nacional (BN), de parte del empresario Jack Loeb Casanova, para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.

Ese dinero se movió entre octubre del 2021 y febrero del 2022 —en plena campaña electoral— y no pasó por las cuentas del partido, como lo establece la ley electoral.

A continuación las preguntas que Cisneros contestó a La Nación:

—Sofía Agüero, quien fue asistente de don Rodrigo Chaves, admitió que desde sus cuentas en el Banco Nacional se manejaron más de $195.000 para la campaña de diputados por San José del PPSD. Usted encabezaba esa papeleta. ¿Estaba al tanto de ese mecanismo de financiamiento?

—No. Puedo asegurarle que yo nunca he recibido ni un colón de nadie para financiar mi campaña a diputada. De hecho, nunca hice campaña con signos externos. No verá un solo signo externo solo con mi imagen. Los que hay con mi rostro siempre son en acompañamiento de otros candidatos y financiados por ellos.

—¿Usted nunca preguntó de dónde salían los recursos con que se pagaron esos signos externos con su imagen? ¿Nunca le preocupó del origen?

—Siempre supe que era con la venta de bonos. De hecho, cuando los bancos se negaron a financiar al PPSD, muchos pusimos recursos personales para ayudar, incluyéndome a mí y a don Rodrigo Chaves. Dinero de mis ahorros. Por eso la campaña fue superaustera.

—¿Y qué piensa ahora de lo revelado por Sofía Agüero? ¿Le preocupa que su campaña se haya visto beneficiada con un financiamiento que evadió los controles partidarios?

—No, para nada. Pregúntele si alguna vez destinó un solo colón de esa cuenta— que yo ignoraba— para Pilar Cisneros. Estoy segura de que la respuesta es no. Un rotundo no.

—Pero indirectamente usted se vio beneficiada. Usted encabezaba la papeleta. ¿No le preocupa lo admitido por ella?

—No señora. Ella usó esos recursos probablemente para financiar la campaña de su padre (Waldo Agüero, diputado electo). Le repito: nunca verá propaganda de ningún tipo promocionando la candidatura de Pilar Cisneros.

—Se lo pregunto porque sí hay vallas suyas con don Waldo, por ejemplo. Y seamos sinceras, la imagen fuerte de esa valla era usted, no don Waldo. La figura pública, la más conocida, era usted. ¿Usted cree necesario pedir algún tipo de explicación al respecto? ¿Lo hará?

—Esa fue decisión de Waldo, no mía. Otros compañeros también acompañaron su propaganda con mi imagen. Lo que yo puedo asegurarle es que no conocía ese fondo paralelo que manejaba Sofía. Ella salió muy poco después de que yo decidiera incorporarme. Y también puedo asegurarle que nunca recibí ni un colón de ese dinero.

—¿Y cómo describiría la relación que usted tuvo con ella? ¿Siguió después de que ella abandonó propiamente la campaña de don Rodrigo?

—No. Nuestra relación fue corta, casual y cordial. Luego nos intercambiamos uno que otro mensaje muy ocasional por WhatsApp. La volví a ver personalmente un día que tuvimos una actividad proselitista en Desamparados, donde vive don Waldo. Ella no volvió más a la oficina.

—¿Usted coincide con don Rodrigo Chaves en que ahí hay un delito electoral?

—No sé, eso le corresponderá determinarlo al TSE (Tribunal Supremo de Elecciones). Como no conocía de su existencia, no tengo detalles y por eso no puedo opinar al respecto.

—¿Usted sabía que el empresario don Jack Loeb cubría gastos de los candidatos a diputado?

—Sabía que Jack había contribuido al fideicomiso Costa Rica Próspera, pero no sabía que existía esa cuenta de Sofía y que él también había aportado allí.

