Pilar Cisneros acuerpa dudas de Carolina Delgado sobre plan contra crimen organizado

La jefa de la fracción de gobierno, Pilar Cisneros Gallo, ahora comparte las dudas que ha planteado la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre el proyecto de ley contra el crimen organizado.

En una intervención en el plenario, como respuesta a la frenteamplista Priscilla Vindas, la oficialista negó que ella desconozca la iniciativa, pero arguyó que “hasta los expertos tienen dudas respecto de ese proyecto”.

Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público han instado a aprobar este proyecto que duplicaría los plazos de prisión preventiva para los sospechosos de casos de crimen organizado, además de que establecería un plazo de 24 meses para las investigaciones preparatorias.

El fiscal general, Carlo Díaz, sostiene que es urgente aprobar el proyecto antes del 7 de junio para evitar la liberación de diez presuntos líderes de bandas criminales. No obstante, el Gobierno optó por desconvocar el plan para dar espacio a mesas de trabajo sobre la iniciativa de jornadas laborales 4-3.

Consultada sobre sus dudas específicas, Cisneros respondió que, al igual que “lo sostiene la diputada Delgado”, no tiene claro si está vigente o no el artículo 2 de la ley 9481, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.

Ese es el artículo que habilita las intervenciones telefónicas para casos de delincuencia organizada y que permitió investigar, con escuchas, casos de presunta corrupción como los de Cochinilla y Diamante.

La legisladora del PLN, quien bloqueó el proyecto en la etapa de comisión con 1.200 mociones, alega que el proyecto de crimen organizado no resuelve la discusión sobre la vigencia o no del ese numeral.

La discusión del artículo 2 Copiado!

Los alegatos de Delgado y Cisneros sobre el artículo 2 obedecen a que, en el 2017, los diputados aprobaron una ley para crear la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado (9481), la cual derogaba los artículos 2, 3, 6 (parcialmente) 7 y 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues ya no iban a ser necesarios.

Originalmente, la ley 9481 entraría a regir en octubre del 2018, pero los diputados aprobaron otro proyecto para aplazarla hasta el 14 de octubre del 2019 por problemas presupuestarios.

Luego, una vez más, el Congreso postergó la aplicación de la norma en forma indefinida por la persistencia de problemas presupuestarios. La nueva postergación rigió a partir del 30 de octubre del 2019.

Según Carolina Delgado, existió un plazo de 16 días (entre el 14 y el 29 de octubre del 2019) en que la Ley 9481 se hizo efectiva y, por ende, derogó el artículo 2.

Ella insiste en que se debe restituir el artículo 2, pero los demás diputados de la Comisión de Seguridad sostuvieron que hacer eso implicaría reconocer la derogatoria y poner en riesgo casos de crimen organizado, incluidos los de Cochinilla y Diamante.

Afirmaciones en el plenario Copiado!

El retiro del proyecto contra la delincuencia organizada provocó indignación en los diputados de oposición, los cuales cuestionaron el compromiso del Gobierno con la seguridad.

Este miércoles, al referirse al tema en el plenario, Cisneros dijo sobre el texto: “Lo he leído, lo he estudiado, he tenido mesas de trabajo con diputados, con magistrados, con abogados y hasta los mismos expertos tienen dudas. A la diputada (Vindas) le llama la atención que tengamos dudas algunos diputados sobre eso.

“A los diputados no les gusta estudiar y analizar, bueno, si eso es así, tuvieron un año entero en esa comisión (de Seguridad y Narcotráfico) para aprobar el proyecto de ley. ¡Qué raro! Ahora sí hay que correr. ¿Por qué?”, argumentó.

El proyecto avanzó despacio, en parte, por las numerosas mociones de Carolina Delgado. Eso motivó la aprobación de una vía rápida para el trámite en el plenatio.

El martes, cuando habló con los demás jefes de fracción y les informó la decisión de Chaves de desconvocar tanto el plan de seguridad como el de jornadas laborales, Cisneros solo hizo referencia a la necesidad de que el trámite al plan sobre crimen organizado no entorpeciera el diálogo sobre jornadas, por la necesidad de tiempo.

Cisneros adujo que ella quiere “aprovechar estos días para contrastar criterios”.