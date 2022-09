Periodista de CRHoy denuncia que funcionaria de Presidencia irrumpió en entrevista a vicepresidente Brunner

Carlos Mora, periodista del medio CRHoy, denunció que una funcionaria de prensa de Casa Presidencial colocó una cartulina frente a su teléfono y le obstaculizó el paso para impedir que continuara grabando una entrevista con el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner.

Según dijo Mora a La Nación, los hechos son un “atropello a su trabajo” y sucedieron la tarde del miércoles, después de la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves, en Limón.

El reportero explicó que la funcionaria del Ministerio de Comunicación recibió ayuda de otro periodista de Casa Presidencial para impedirle caminar junto a Brunner y sostener la entrevista, la cual versaba sobre el financiamiento de la campaña política del Partido Progreso Social Democrático.

“El señor vicepresidente de la República me estaba atendiendo con toda anuencia mientras se dirigía a su vehículo. En medio de mis preguntas y de sus respuestas, la funcionaria procedió a obstaculizar de manera directa mi teléfono -con el cartón que tenía en sus manos- con la clara intención de afectar mi grabación”, indicó Mora en una carta enviada a la ministra de Comunicación, Patricia Navarro.

Mora le explicó a Navarro que, ante el comportamiento de los funcionarios de Casa Presidencial él procedió a levantar la voz para reclamar por impedirle seguir con la entrevista.

“Le aseguro que, si tengo que volver alzar la voz en señal de protesta cuando se le falte el respeto a mi trabajo de la manera en que la funcionaria lo hizo, yo lo volveré hacer con la misma vehemencia”, asevera en su misiva.

“Por ningún motivo, nadie debe tapar un teléfono, una cámara o grabadora de un periodista cuando está entrevistando a algún jerarca. Esto es totalmente inaceptable.

“A pesar de que usted nunca me responde un correo electrónico, le hago la observación para que ojalá pueda recalcar a sus funcionarios a cargo, que los instrumentos de trabajo de los miembros de la prensa no se vulneran, no se tocan, ni se obstaculizan de la manera irrespetuosa”, agregó el periodista de CRHoy.

El correo, mediante el que Mora denunció los hechos, también fue enviado al Colegio de Periodistas, órgano que aún no se ha referido a los hechos.

La Nación envió consultas a Casa Presidencial sobre estos hechos y, al cierre de esta nota, no habían sido contestadas las preguntas.

La semana pasada, trascendió un audio que Brunner envió a Chaves, antes de la segunda ronda electoral, en el que se revela que el entonces tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) tenía pleno conocimiento de que la campaña se había beneficiado de un fideicomiso en el que personas jurídicas “metieron plata” y que, por tanto, había dinero y activos “contaminados”.

Brunner, incluso, afirmó que le recomendaron no registrar los activos a nombre del partido, ni levantar una lista, porque los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no sabían que existían “ni tienen por qué enterarse”.

Vicepresidente Brunner sabía de activos y fondos ‘contaminados’ en campaña de Chaves, revela audio