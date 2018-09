Junto con eso están los topes. Eso significa que las nuevas pensiones ya no van a pagar contribución solidaria, pero van a venir topadas. Eso es mejor todavía, porque el sistema de la contribución solidaria no deja de ser un poco perverso para el Estado, porque yo tengo que conseguir la plata para pagarte y después quitarte, pero ya me tuve que endeudar para hacerte un primer pago.