Paola Vega hace reclamos a excompañeros del PAC y exige sentarse al lado de José María Villalta

Paola Vega pidió al presidente del Congreso en ejercicio, Carlos Avendaño, que le alejara su curul del PAC. La escucha la asesora de la presidencia, Natasha Morales. Foto: Aarón Sequeira (Aarón Sequeira)

Las últimas horas de Paola Vega Rodríguez como diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) estuvieron llenas de sobresaltos y desencuentros con quienes fueron sus compañeros de fracción e, incluso, copartidarios por 15 años.

La mañana del martes empezó con fuertes versiones de que Vega había renunciado, pues así se lo había informado a la jefa y al subjefe de fracción del PAC, Laura Guido y Mario Castillo, el lunes. Ella rechazó constantemente las llamadas de la prensa y dejó en visto numerosos mensajes. Tampoco asistió a la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Minutos antes de que empezara el plenario, el candidato presidencial del PAC, Welmer Ramos, atendió a los medios sin referirse en concreto a la renuncia de la diputada. Dos días antes, había dicho que esperaba la pronta reintegración de la congresista en su campaña, cuando ella anunció se separó de la campaña.

Tras una declaración tibia de Ramos, llegó un pronunciamiento de la jefatura del PAC, emitido por Laura Guido, donde finalmente confirmaba la renuncia de Vega Rodríguez al partido.

El comunicado cerró cuestionando que la renuncia se produzca a pocos días del cierre de la inscripción de las candidaturas de los partidos políticos, para la próxima campaña electoral.

Paola Vega apareció en el Congreso casi a la hora del plenario, al filo de las 3 p. m., cuando se le vio entrar al edificio legislativo y tomar el ascensor hacia el plenario por el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República; entró al plenario por una puerta ubicada detrás de la presidencia legislativa.

Molesta porque la fracción del PAC se le adelantó en su anuncio, Paola Vega entró al plenario y se topó a sus excompañeros Enrique Sánchez y Luis Ramón Carranza, a quienes les hizo varios reclamos. Luego, se sentó en su curul, desde donde escribió dos tuits, a las 3:01 p. m., argumentando que “no tenía ninguna decisión tomada sobre su continuidad en el PAC”.

Arguyó que había integrantes de la fracción a los que les urgía su salida y que después informaría sobre las “verdaderas razones” de su salida. Apenas escribió eso, se levantó y fue a exigirle al presidente legislativo en ejercicio, Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, que le movieran su curul lejos del PAC.

No obstante, Avendaño y la primera secretaria, la socialcristiana Aracelly Salas, le explicaron que el Directorio no podía tomar esa decisión sin que se hubiese hecho una gestión oficial de declaración como diputada independiente.

Para marcar distancia, Vega le entregó a Laura Guido una carta, firmada digitalmente por ella a las 3:49 p. m., donde le informa de su renuncia al PAC “según lo conversado previamente” y, de seguido, coordinó con la Dirección Ejecutiva para traslade su curul lejos del Partido Acción Ciudadana en el plenario, al costado del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, y junto al independiente Harllan Hoepelman.

Laura Guido y Enrique Sánchez conversaron con Villalta, quien estuvo totalmente de acuerdo de que se coloque a Vega a su lado.

Luego de pasar buena parte de la sesión del plenario en el cafetín, en conversaciones con diputadas como Karine Niño, de Liberación Nacional (PLN), y la independiente Ivonne Acuña, Vega publicó cuatro imágenes, nuevamente en sus redes sociales, con un texto donde expone sus razones para abandonar el PAC.

“Mi sensación es que el PAC ha renunciado a ser un instrumento político capaz de hacer realidad las apuestas con las que me identifico para seguir transformando a Costa Rica. Quiero seguir soñando que es posible disputar a la derecha y a los grupos conservadores la idea de dónde está nuestro futuro; que la libertad y la prosperidad solo es posible conseguirlas si impulsamos políticas verdes, feministas y redistributivas que pongan por delante el bien común y no el egoísmo ni los privilegios de unos pocos”, escribió.

También, dijo que los liderazgos del PAC en el Poder Ejecutivo caminan por una senda “neoliberal y fiscalista de la austeridad a toda costa”, más parecido a los que “siempre combatimos que a lo que siempre propugnamos”.

Puso como ejemplos de ese camino la flexibilización de jornadas laborales y el proyecto de empleo público”.

“La elite económica dominante y los sectores de mayor ingreso siguen disfrutando sus privilegios sin que nuestro movimiento haya sido capaz, en este cuatrienio, de ofrecer una alternativa, desde un progresismo integral, ese que sí o sí cobija las luchas que tienen que ver con el pan diario que debe estar en todas las mesas”, agregó.

Vega añadió que el PAC se desdibujó y que impulsó políticas públicas contraproducentes, y agregó que también se ha dejado de lado la crisis climática. “Varias veces me sentí en oposición, estando en el oficialismo. No estuve dispuesta a subastar mis convicciones. Varias veces sentí que la autocrítica no era bienvenida ni la sana disidencia acogida”, apuntó.