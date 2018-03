"Este Inamu le entregó ¢4.400 millones a 2.800 proyectos y el 45% de las mujeres dijo no haber recibido ninguna visita para seguimiento o acompañamiento, y por supuesto, en cuanto al tema de las agresiones y en cuanto al tema de los femicidios, que crecieron también en este gobierno, tenemos que establecer una política nacional contra la agresión hacia la mujer, política que no existe y que no han sido capaces de crear".