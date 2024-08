Ministro Manuel Tovar: A Costa Rica no le sirve que Donald Trump gane en Estados Unidos

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, afirmó este jueves que a Costa Rica le sirve que el Partido Demócrata gane las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. En su criterio, son “altamente preocupantes” las señales del expresidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano.

La afirmación la hizo en la reunión de jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, adonde una delegación del gobierno asistió para abogar por que se impulse el proyecto de jornadas laborales 4/3.

Mencionó que el país debe prepararse para disponer de más herramientas en la atracción de inversión extranjera, porque no se sabe qué pasará en Estados Unidos. “Si me dicen ¿qué le sirve a Costa Rica?, es un gobierno demócrata, no republicano”, dijo el ministro.

“No vemos a un Peter Navarro, principal ideólogo economico de Trump, decir ‘vengan a invertir en Costa Rica’”, continuó.

Tovar insistió en que la delegación del gobierno no habría acudido este jueves al Congreso, de no ser porque recibió señales de alerta de sectores productivos.

“Es momento de zanjar esta discusión. Estamos precupados por el poco avance del proyecto en comisión, ojalá se pueda dictaminar sin dilación para que llegue al plenario con un debate constructivo, no dilativo”, agregó el ministro, en relación con el plan de las jornadas 4/3.

“Estamos preocupados. Necesitamos que nos puedan dar munición para cuando vayamos a cazar inversionistas en Procomer; que nos den munición, no polvora mojada, ya quisiéramos dar (incenvitos fiscales), pero no podemos por la realidad fiscal”, dijo Tovar.