“Hemos acumulado desde los 80 a la fecha un enorme déficit en la calidad de los servicios públicos y en obras de infraestructura. Este sector no se ha logrado recuperar de los efectos de la crisis de los años 80 y me parece que este nuevo golpe relevantemente nos está llamando la atención de que, en los próximos años, vamos a tener un efecto pernicioso reiterativo de una situación fiscal que niega recurso al gasto público y, por ello, es el llamado que quisiera formular de la necesidad de que se haga el máximo esfuerzo, a la hora de valorar este presupuesto, que ojalá no tenga recortes”, agregó.