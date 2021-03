“Pienso que una forma de ayudar en este proceso y que está aquí en la mesa, es liberando a esos agricultores de esta carga que, más que económica, es una carga moral, es una carga estresante para el productor, que lo estén llamando todos los días y, como les digo, algunos creerán que no se paga por sinvergüenzas, pero no, los que han andado en la zona norte-norte del país, por lo menos, se darán cuenta de que ahí ya no quedan opciones”.