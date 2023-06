Leonel Baruch demandará al presidente Rodrigo Chaves

El empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio CRHoy, declaró que demandará al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por lo que considera son afirmaciones difamatorias en su contra y en perjuicio de sus empresas.

“El presidente Chaves ha abusado de su investidura para afectarme”, afirmó Baruch hoy, en la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, ante una consulta del diputado liberacionista Francisco Nicolás.

“Genera enormes daños y esos daños pienso cobrarlos en el sistema judicial”, agregó.

De inmediato, dijo que planteará la demanda de manera que no la deban pagar los costarricenses con recursos públicos. “Las tortas del presidente que las pague él, que sea él quien asuma el costo y la responsabilidad, no los costarricenses que no se lo merecen”, dijo.

En el mismo foro, la diputada de Gobierno, Ada Acuña, le dijo: “Que le vaya muy bien en los tribunales”. Afirmó que los procesos judiciales son muy lentos, por lo que espera que su proceso sea ágil.

El presidente Chaves ha insistido en el supuesto “megacaso” de evasión que el Ministerio de Hacienda trasladó a la Fiscalía, con base de una denuncia anónima, en contra de una sociedad de Baruch en octubre del 2022.

No obstante, Hacienda omitió informar a la Fiscalía e incluso a la Sala IV que, el 26 de octubre del 2022, un informe interno recomendó archivar la denuncia anónima al señalar que no se podía determinar fraude alguno y que las supuestas pruebas eran “simples” operaciones comerciales.

Noticia en desarrollo