‘El ataque a la educación y los medios es un intento de someter al pueblo a la ignorancia’, dice Baruch

Leonel Baruch afirmó que es tiempo de que se expresen quienes quieran vivir en un país con una institucionalidad al servicio del pueblo, 'no del déspota'. Foto: (Jose Cordero)

El empresario Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y del medio CRHoy, hizo hoy críticas al Gobierno al terminar su segunda comparecencia ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, como parte de un llamado a los diputados y a la población a proteger la democracia y la libertad de empresa.

Después de reiterar que el “megacaso” de evasión que le achaca la administración de Rodrigo Chaves no es más que un “vulgar” caso de persecución política, debido a su vinculación con el medio de comunicación CRHoy, afirmó que la mentira, la amenaza y la intimidación no deben tener espacio en la Costa Rica moderna.

“Vale más la opinión de uno o una costarricense valiente que 1.000 troles y falsos perfiles del Gobierno”, dijo.

Agregó que “el ataque frontal en contra de la educación, al igual que la destrucción de los medios de comunicación, no es más que otro intento de someter al pueblo a la ignorancia y es precisamente, en la ignorancia, en que se cuelan las dictaduras”.

Según Baruch, es tiempo de que “se expresen sin temor” quienes quieran vivir con una institucionalidad que le sirva al pueblo, “no al déspota”; y quienes quieran vivir al amparo de la seguridad jurídica, de la competencia sana, en libertad de empresa sin presión política.

“Este pueblo no se come el cuento de que se están comiendo la bronca; la manipulación de la información y la repartición de mentiras no tiene campo en Costa Rica.

“Es hora de demostrar que, como costarricenses pacíficos, mantenemos nuestro derecho de seguir expresando libremente nuestras opiniones y poner fin a la intimidación, la mentira y el miedo de un Gobierno que ha demostrado no guardar respeto alguno para con los ciudadanos y solo ejerce y abusa del poder para perpetuarse en él.

“El pueblo les dio la oportunidad de gobernar, pero no renunció al derecho de defender la democracia ni de exigir responsabilidades. Le otorgó un poder para gobernar, no un título de propiedad sobre nuestro país, como presumen que tienen”, dijo Baruch.

Agregó que la transferencia de recursos masivos presupuestarios de Educación hacia Seguridad no tiene justificación válida, pues, en su criterio, la inseguridad es producto de múltiples factores más allá de la falta de policías y que, entre esos factores, está la falta de acceso a la educación y a las oportunidades.

Sostuvo que parte de la solución a la inseguridad está precisamente en la educación y en un Estado creando oportunidades, “no destruyéndolas como hace este Gobierno”.

“Hay mucho de dónde recortar para solventar necesidades reales, no es en educación donde sobra la plata”, adujo.

Agregó que hay gastos de instituciones públicas que se pueden recortar, pero son inaceptables las que calificó como “temerarias amenazas del ministro de Hacienda (Nogui Acosta) de cerrar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y este Congreso, sueño indiscutible de todo dictador en potencia”.

También, criticó que, en vez de que el Gobierno asuma la responsabilidad de pagar lo que por ley debe entregar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la presidenta de esta institución, Marta Esquivel, haya dicho que la obligación la deben asumir los ciudadanos.

“Empobrecer más al ciudadano para mantener gordo al Estado parece ser parte de ese oscuro objetivo del Gobierno: un pueblo empobrecido, atemorizado y en ignorancia”, declaró.

Insistió en que, en medio de una “estela de falsedades”, la arrogancia y la prepotencia ciegan.

“Que la polarización, el populismo y la falsedad no nos hagan mella”, afirmó Baruch.