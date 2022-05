Laura Bonilla, futura ministra de MAG: Si hay que ofrecer disculpas por el aguacate, se va a hacer

Laura Bonilla, futura ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), se comprometió a acatar el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que, en abril anterior, ordenó a Costa Rica modificar las reglas para la importación de aguacate Hass desde cualquier parte del mundo.

A raíz de un litigio interpuesto por México, la OMC concluyó que el país le impuso en el 2015 una restricción encubierta al comercio internacional de esta fruta, mediante una medida fitosanitaria discriminatoria. Ante ello, Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), dijo que se debe limpiar la imagen del país y, de ser necesario, ofrecer disculpas.

El argumento del gobierno de Luis Guillermo Solís, que impuso la medida fitosanitaria, fue la supuesta presencia de un virus denominado Mancha del Sol o Sun Blotch en el aguacate mexicano.

Bonilla se refirió al tema después de ser anunciada para el cargo por el presidente electo, Rodrigo Chaves:

- Usted buscó una candidatura con el PLN y ahora está en el gobierno de Rodrigo Chaves. ¿Qué la convenció?

- Efectivamente, creo que me convenció que tengo, en este momento, la capacidad, la madurez y la inteligencia emocional para poder asumir una cartera tan importante como es Agricultura y Ganadería.

- También formó parte de un consejo asesor del excandidato liberacionista José María Figueres. ¿Qué la llevó a estar acá?

- Me llevó aceptar el cargo que me siento capacitada, me siento segura de que puedo hacer el cambio en esta institución. Yo creo que se me está dando una gran oportunidad y creo que a don Rodrigo Chaves, a quien le debo agradecer esta gran oportunidad por confiar en mí, porque como decía, soy una mujer que paga planillas y nadie me tiene que decir cuáles son los problemas.

- El presidente Alvarado dice que el fallo de la OMC sobre el aguacate hass mexicano permite mantener la prohibición.

- El fallo fue claro, creo que tenemos que acatar lo que el fallo dice.

- ¿Su principal acción será levantar el decreto del aguacate?

- Será acatar lo que el fallo dice. Y agregaría que limpiar la imagen de Costa Rica. Si hay que ir y solicitar disculpas, se va a hacer. Costa Rica es un país de oportunidades podemos ir y disculparnos.

- ¿Que pasará con su cargo en Cadexco?

- Definitivamente no puedo continuar con la Presidencia, por lo cual envié una carta a la Junta Directiva, lo cual me duele porque llevo a Cadexco en mis venas y me siento muy orgullosa, porque de la junta directiva actual salieron tres ministros y un viceministro.

[ Costa Rica pierde caso de aguacate Hass en OMC por ‘restricción encubierta’ al comercio ]

[ Laura Bonilla, la exportadora agrícola y dirigente empresarial que comandará el MAG ]