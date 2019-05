“Desde un inicio nosotros le hicimos ver a la Fiscalía que yo desconocía que, en ese oficentro, donde alquilaba un espacio de 16 m², había una caja de seguridad. Y si no sabía que había una caja de seguridad, mucho menos el contenido y lo que había en esa caja de seguridad no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Yo no tengo vela en ese entierro”, afirmó Guevara.