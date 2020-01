“En cuanto a los pluses salariales, en apariencia para el 2020, la JPS no aplicará en todos sus extremos la ley y su reglamento en materia de empleo, ya que el reconocimiento de las anualidades no se ajusta al porcentaje ahí establecido; el pago por quinquenios que se percibían antes de la entrada en vigencia de la ley citada no se están expresando como un monto nominal y tampoco se están dejando de reconocer otros incentivos en términos porcentuales”, menciona la Autoridad Prespuestaria en el informe técnico.