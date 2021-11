Johnny Araya se separa de manera temporal del PLN

Johnny Araya Monge, alcalde de San José, se separó de manera temporal del Partido Liberación Nacional (PLN) mientras se resuelve la investigación del caso Diamante. Araya presentó su renuncia momentánea mediante una carta dirigida al Directorio Político y al Tribunal de Ética del PLN, según confirmó la oficina de prensa de la agrupación.

“En virtud de los acontecimientos de los últimos días en el que he sido involucrado en una investigación y se me atribuyen diferentes delitos, he decidido separarme del Partido mientras se lleva a cabo este proceso de investigación”, indicó el político en el documento.

En el escrito, Araya manifestó que tomó la decisión para “no causar inconvenientes” al partido, así como para no afectar el “accionar y toma de decisiones” del órgano. El PLN confirmó que la tarde del lunes recibió la nota del alcalde josefino.

Johnny Araya es uno de los seis jerarcas municipales suspendidos de su cargo por al menos seis meses, debido a las investigaciones por presuntos casos de corrupción en contratos de obras públicas. El político también anunció su renuncia a la presidencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

