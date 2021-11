Johnny Araya aparece en equipo de Figueres, pero campaña asegura que se desligó ‘hace semanas’

Campaña José María Figueres El alcalde de San José, Johnny Araya, figura como parte del Consejo Político de la campaña de José María Figueres. Imagen tomada de presidentefigueres.cr.

Johnny Araya, alcalde de San José, figura entre los miembros del Consejo Político de la campaña electoral del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres. Sin embargo, el equipo de comunicación del aspirante verdiblanco asegura que el político detenido este lunes por la Policía Judicial, en el marco del Caso Diamante, salió de esta estructura “hace semanas”.

La presencia de Araya está en el sitio web presidentefigueres.cr, en un organigrama que está en línea, llamado “Organización campaña 2022″.

Este Consejo Político también está integrado por ex precandidatos presidenciales del PLN, así como por la presidenta legislativa, Silvia Hernández; la presidenta del PLN y candidata a diputada, Kattia Rivera; y el excandidato presidencial, Antonio Álvarez.

Carlos Roverssi, jefe de prensa de Figueres, insistió que el alcalde de San José ya no es parte del Consejo Político de la campaña, pero no explicó los motivos de su supuesta salida. “Hace unas semanas se cambió ese esquema y se constituyó una comisión estratégica y don Johnny no estaba en esa”, declaró.

El 25 de setiembre, apenas hace siete semanas, la presencia de Johnny Araya en la campaña electoral del PLN fue notoria cuando asistió a la Asamblea Nacional en que el partido eligió a sus candidatos a diputado.

Ese día, el excandidato presidencial (2014) impulsó a su asesor en la Alcaldía, Danny Vargas, para que ocupara el tercer lugar de la papeleta de Liberación por San José, bajo el argumento de que era necesario darle una mejor representación a la ciudad capital en la nómina.

La postura de Araya desplazó al alcalde de Desamparados, Gilberth Jiménez, quien fue enviado al quinto lugar. El desenlace quedó registrado en una fotografía en la que el desamparadeño lloró con Figueres y Araya los observa.

Jiménez sostiene que Johnny Araya amenazó con abandonar la campaña si no se le daba prioridad a su asesor, versión que fue negada por el alcalde josefino en ese momento.

[ Arayismo desplazó a alcalde de Desamparados en papeleta del PLN ]

José María Figueres con Gilberth Jiménez Luego de enviarlo al quinto lugar por San José, José María Figueres abraza y llora junto al alcalde de Desamparados Gilberth Jiménez. Foto: Cortesía PLN.

Este lunes, Johnny Araya fue uno de los seis alcaldes detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntos actos de corrupción en el desarrollo de obra pública vinculada con la constructora MECO.

También están implicados los alcaldes liberacionistas Alfredo Córdoba, de San Carlos; Humberto Soto, de Alajuela; y Alberto Cole, de Osa. De hecho, Cole fue el primero en anunciar que un grupo de alcaldes apoyaría a Figueres en su carrera por la Presidencia.

En un pronunciamiento emitido este lunes sobre los allanamientos a municipalidades, Figueres manifestó que cualquier investigado debía retirarse de su campaña.

La campaña de Figueres también negó que los otros alcaldes investigados participen activamente del proceso.

[ Johnny Araya y otros cinco alcaldes detenidos por presunta corrupción con obras viales ]