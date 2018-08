“Yo entendería que la Procuraduría, que es la que hace interpretaciones de la ley y dice cómo se aplica la legislación, es bastante raro que, en el marco de presión mediática que existió con respecto al cemetazo, le diga a la Asamblea ‘vea, yo siempre he pensado que los diputados no se pueden sancionar, pero revisen ustedes si la legislación aplicable ahora -que es la misma de siempre- da para sancionar diputados’. Es un hecho realmente raro”, manifestó Benavides en la comisión donde tiene voz, pero no voto.